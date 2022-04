Polo turistico Nicolaus tra italian lifestyle, famiglie e viaggiatori smart













Soddisfare ogni tipo di esigenza diversificando l’offerta turistica in Italia e nel mondo. È questo l’obiettivo del Gruppo Nicolaus che con i brand Valtur, Nicolaus Club, Turchese, Raro ridisegna e amplia il prodotto per offrire il meglio ad agenzie di viaggi e cliente finale.

Il Gruppo Nicolaus è uno dei maggiori player turistici italiani attivi nell’erogazione di servizi turistici e nella programmazione, progettazione e distribuzione di pacchetti turistici in Italia e nel mondo. Tour operating, hospitality company, real estate: questi i tre presidi che compongono la sua identità.

Per prepararsi alle sfide del 2022, quindi, il Gruppo Nicolaus ha saputo reinventarsi. In linea con i nuovi trend della domanda turistica, il Gruppo ha ridefinito la propria proposta sul mercato, sviluppando un’offerta completa ed esaustiva: per soluzioni tecnologiche, per esigenze di viaggio, per destinazioni, per categorie di prodotto, per segmenti di pubblico.

Obiettivo? Esaudire, con un’offerta ampia e diversificata, qualsiasi richiesta di vacanza.

Le linee di prodotto

Valtur, le proposte del lifestyle brand nelle destinazioni più iconiche, pensate per un pubblico trasversale alla ricerca dell’Italian lifestyle e di un concetto olistico di well being. Due le linee di prodotto: Valtur Escape, la linea boutique chic, e la nuovissima Valtur Italian Lifestyle Collection, una collezione di proposte ricercate in cui lo spirito italiano e cosmopolita di Valtur incontra il mondo, e che vede nel Valtur Cervinia Ski Resort & Spa la capofila di una serie di novità ancora da svelare.

Nicolaus Club, villaggi e resort per famiglie in Italia e nel mondo, con la sua linea di prodotto Nicolaus Prime: con servizi e facility di stampo alberghiero.

Turchese, selezione di proposte di villaggi, hotel, resort e appartamenti nelle destinazioni di medio e lungo raggio, per una vacanza leggera e smart. Paradise & Friends, tutta la leggerezza e l’anima smart della proposta Turchese, ma con un presidio in struttura di staff del tour operator parlante italiano.

Raro, hotel e resort upscale nelle migliori destinazioni di medio e lungo raggio. Raro Resort, una selezione dei prodotti Raro con un presidio in struttura di staff del tour operator parlante italiano.

Mare Italia, selezione di proposte generaliste di villaggi, hotel e resort sulla destinazione italiana.

Info:

Nicolaus.it

Valtur.com