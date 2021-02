Polo del lusso Alpitour:

così rinasce Turisanda













Detto, fatto. Prende il via, con precise comunicazioni al mercato, la semplificazione e il rilancio dei brand del Gruppo Alpitour, come preannunciato in questa intervista dal direttore tour operating Pier Ezhaya.

Si parte da Turisanda, che si evolve ancora dopo il restyling di due anni fa, quando con il payoff “Viaggi inconfondibili dal 1924” aveva capitalizzato l’esperienza sartoriale di Hotelplan. Oggi si presenta semplicemente come Turisanda 1924 e diventa motherbrand d’alta gamma di Viaggidea, Made e Presstour, che vedranno aggiunto al proprio logo By Turisanda: “Una forte integrazione – spiega l’azienda – volta a coprire l’intero mondo dei viaggi tailor made. Un segmento con grandi potenzialità e su cui la divisione t.o. intende continuare a investire accrescendo i servizi e i prodotti su misura”. Un vero e proprio polo del lusso, già lanciato nel 2019, che con questa operazione punta a presidiare una quota di mercato da circa 25.000 persone e 60 milioni di fatturato.

“Dopo quasi un secolo dalla sua nascita – si legge nella nota del Gruppo torinese – si è reso necessario un riposizionamento che tenesse conto dei cambiamenti e delle nuove esigenze dei viaggiatori, nonché dell’integrazione del brand all’interno dell’universo più ampio del tour operating con l’intento di armonizzare e caratterizzare l’offerta dei marchi appartenenti al polo del lusso del Gruppo Alpitour”.

Dopo un lavoro di restyling, scrematura e revisione delle proposte, è nata la nuova Turisanda 1924: “Caratterizzata da lusso e autenticità, attenta alla sostenibilità e all’ambiente, spiccatamente glamour e curiosa, aperta al mondo e alle sue diverse culture. Il segmento di mercato a cui si rivolge raccoglie un target dai 35 anni in su, con profilo elevato, buona disponibilità economica e una forte passione per i viaggi esperienziali e tailor made”

Il logo è stato disegnato dall’agenzia creativa Eggers 2.0, la stessa che ha curato la grafica dei cataloghi delle quattro nuove collezioni: Azure, Chic Escape, Honey Moon e Nilo.

Vediamole una per una.

Azure è la linea dedicata ai resort esclusivi sulle spiagge più belle del mondo. Alberghi di charme con servizi impeccabili ed esperienze particolari, le Azure Experience, come mini tour e safari.

Chic Escape è la collezione che raccoglie i soggiorni, le esperienze e gli itinerari più particolari e autentici. L’emozione è al centro di viaggi che prevedono, tra l’altro, glamping, glass igloo, capsule hotel, alberghi di ghiaccio e dimore storiche.

Honey Moon è la linea dedicata esclusivamente ai viaggi di nozze. Un programma di tour in cui gli sposi potranno scegliere se viaggiare da soli o in compagnia di altre coppie. Una selezione di viaggi in equilibrio tra esperienze rilassanti e autentiche.

Nilo è la collezione di crociere in Egitto tra i tesori più preziosi della Terra dei Faraoni.

«Il riposizionamento del brand Turisanda – racconta Elena Usilla, responsabile marketing t.o. Gruppo Alpitour – è una prima importante tappa del processo di razionalizzazione della nostra offerta. L’intenzione è spostare la direzione della spesa verso esperienze realmente significative».

«La nuova Turisanda 1924 – aggiunge Paolo Guariento, responsabile prodotto Specialties, cluster di cui fa parte il brand – è il primo grande progetto tra quelli che stiamo sviluppando in questi mesi. Queste quattro linee di prodotto eliminano completamente gli overlap e vanno ad essere perfettamente complementari all’offerta degli altri marchi. Bentornata Turisanda!».