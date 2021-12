Polizze viaggi, Ryanair sigla un accordo con l’insurtech Cover Genius













L’insurtech Cover Genius ha siglato una partnership strategica con Ryanair per offrire una protezione di viaggio completa, integrata direttamente nella prenotazione al fine di dare agli utenti un’esperienza più confortevole.

Grazie all’integrazione con XCover, la piattaforma di distribuzione globale di Cover Genius, i clienti della low cost irlandese avranno ora la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di protezione su misura per il loro itinerario.

Greg O’Gorman, director of ancillary revenue di Ryanair, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con Cover Genius per offrire alla nostra crescente rete di clienti una suite ancora più conveniente e completa di opzioni dedicata all’assicurazione di viaggio. I clienti possono avvalersi di pacchetti di protezione su misura appositamente dedicati a ogni itinerario, indipendentemente da quale sia la provenienza o dalla lingua, per garantire tranquillità viaggiando con Ryanair».

Questa partnership nasce da un sondaggio condotto da Momentive.ai, e commissionato da Cover Genius realizzato sulle assicurazioni di viaggio, in cui si rileva che il 30% dei viaggiatori italiani ha intenzione di abbandonare il proprio attuale partner assicurativo per i viaggi a causa dell’insoddisfazione per la copertura e per le situazioni di reclamo.

La maggioranza dei viaggiatori italiani (49%) preferirebbe acquistare l’assicurazione di viaggio direttamente dal proprio fornitore o agente di viaggi. Inoltre, i risultati mostrano che, mentre il 57% dei viaggiatori italiani ha ottenuto un’assicurazione di viaggio per proteggersi da problemi legati alla pandemia a partire da marzo 2020, più di un quarto (29%) di questi viaggiatori si è visto rifiutare le richieste di risarcimento per problemi legati alla pandemia.

«Dall’inizio della pandemia il tasso di adesione alla nostra rete di partner di viaggi ha visto un aumento del 647%, dimostrando l’accelerazione del bisogno di protezione – ha commentato Peter Smith, vp strategic partnerships travel per Cover Genius – Nell’ambiente odierno, le principali aziende digitali e digitalmente abilitate,siano esse compagnie aeree, Ota compagnie di crociera o anche banche e fintech, hanno bisogno di appoggiarsi alle insurtech per realizzare una protezione su misura per i clienti, piuttosto che affidarsi alle tradizionali compagnie assicurative e ai sistemi legacy per gestire la protezione ai propri clienti in caso di necessità».

«Poiché i clienti si aspettano un’esperienza digital first è il momento per i grandi brand europei di farsi avanti e proteggere i propri clienti con prodotti integrati e molto pertinenti, che siano in grado di ridurre lo stress e si adattino ad un futuro in cui i clienti vogliono sempre più che la loro protezione venga dai loro brand preferiti», ha concluso Smith.