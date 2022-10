Polizze, Garrone: «Trend in crescita anche a settembre»

«Il mercato delle polizze viaggi sta andando bene. Nei mesi estivi (vendite al +150%) è cresciuto anche in misura maggiore rispetto alla ripresa del settore e a settembre, nonostante mi aspettassi un rallentamento in vista di fine anno, sta proseguendo nel suo trend di crescita», ha dichiarato Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T, durante un’intervista al Ttg Travel Experience di Rimini.

Un aumento delle tariffe sulla scia dell’inflazione? «In questo momento monitoriamo ma ci sarà sicuramente una revisione – ha aggiunto Garrone – Questo non tanto per i costi fissi, ma proprio per la frequenza dei sinistri che è aumentata sensibilmente.

Nell’ambito delle novità di prodotto, si parte dalla nuova formulazione di I4Flight, la polizza che copre in caso di disagi legati al trasporto aereo (scioperi inclusi), che solo a settembre è stata scelta da oltre 7mila clienti. Questa soluzione, ha spiegato il manager I4T, «oltre ad avere validità se viene cancellato un volo, nella nuova versione comprende la modifica del viaggio con massimale esteso a 1.500 euro ad assicurato».

Inoltre, I4T ha migliorato anche le prestazioni della polizza Super Covid, che incide sui maggiori costi sostenuti in caso di fermo sanitario durante il viaggio. Per renderla più adatta anche ai soggiorni sul lungo raggio, i massimali sono stati aumentati fino a 5mila euro ad assicurato e 20mila euro a pratica. La copertura è stata inoltre estesa anche al compagno di viaggio non interessato dal fermo.

Infine, l’incoming: «con la possibilità di offrire le coperture annullamento anche ai passeggeri non residenti in Italia», ha concluso Garrone.