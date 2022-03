Polinesia francese, come cambiano le regole d’ingresso













In seguito all’evoluzione favorevole della situazione sanitaria, si sono alleggeriti i requisiti d’ingresso in Polinesia francese, a partire da lunedì 28 marzo 2022, con i viaggiatori in arrivo che non dovranno più registrarsi sulla piattaforma Etis e non dovranno eseguire un autotest né all’arrivo all’aeroporto Faa’a di Tahiti e né nei giorni successivi.

Sarà ancora obbligatorio, invece, effettuare un test antigenico (o Rt-Pcr) entro 24 ore prima della partenza per la Polinesia francese dalla Francia o dall’estero per tutte le persone dai 12 anni in su.

I viaggiatori in arrivo in Polinesia francese a partire da lunedì 28 marzo 2022, che si sono registrati sulla piattaforma Etis e hanno pagato la Health Surveillance Fee, possono rivolgersi al Service du Tourisme per chiederne il rimborso. Questa richiesta può essere fatta per email ([email protected]) o per posta (Service du Tourisme BP 4527- 98713 Papeete TAHITI Polinesia Francese).

I non vaccinati, o quelli con ciclo vaccinale incompleato, saranno ancora tenuti a fornire una ragione familiare, professionale o sanitaria imperativa, ma i controlli saranno effettuati dai vettori.

Infine, i requisiti d’ingresso per chi arriva via mare sono sospesi (protocolli sanitari che includono la quarantena o un test negativo prima dello sbarco). Tuttavia, bisognerà presentare la Dichiarazione Marittima di Sanità prima dell’arrivo nel Paese.