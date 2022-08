Pnrr e turismo, in Abruzzo già richiesti 117 milioni













Sono oltre 117 i milioni già richiesti dalle imprese turistiche abruzzesi nell’ambito dei progetti legati al Pnrr, ovvero il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il dato arriva da un’analisi di Osservatorio Abruzzo, progetto di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp.

“Il settore turistico – si legge in una nota – è stato fortemente provato dalla pandemia, ma può essere anche in Abruzzo un fattore di rilancio dell’economia, grazie agli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza”.

A livello generale, per il turismo in Italia sono stati stanziati complessivamente 2,4 miliardi. Le misure per il settore sono quattro, di cui una riforma e tre investimenti: il tutto ricondotto nella voce Turismo 4.0. Le prossime scadenze per il comparto turistico nel Pnrr prevedono l’erogazione di 150 milioni di euro tramite il fondo nazionale del turismo a cui si aggiungono altri 350 milioni attraverso il fondo tematico della banca europea per gli investimenti (Bei).

“Purtroppo – fanno sapere dall’Osservatorio – dai dati messi a disposizione dal ministero è impossibile risalire sistematicamente alla ripartizione territoriale di queste risorse. L’unica indicazione territoriale che possiamo trarre riguarda le domande presentate, per cui è stata pubblicata una relazione con dati aggiornati al 30 marzo scorso. In base a queste indicazioni sappiamo innanzitutto che le domande inviate complessivamente sono 7.415 per un totale di circa 3 miliardi di incentivi richiesti. Si tratta di una cifra che supera di gran lunga le risorse disponibili. Delle oltre 7mila domande, 333 sono state inviate dall’Abruzzo, per una richiesta pari a 117 milioni di euro di agevolazioni”.