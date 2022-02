Pnrr, corsa agli incentivi per riqualificare il turismo













Seicento milioni di euro in quattro anni (da qui al 2025) per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture del comparto turistico. Parte il 28 febbraio prossimo la misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” (Ifit) promossa dal ministero del Turismo e gestita da Invitalia, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ed enorme opportunità per le aziende del settore nel compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza ed efficienza energetica.

L’Ifit è uno dei pilastri dei sei progetti di rilancio del turismo contenuti nel Pnrr, in cui in chiave di digitalizzazione rientrano anche le agenzie di viaggi e i tour operator così come pubblicato nell’articolo “Bonus digitale per t.o. e adv: ecco come ottenerlo”.

Le agevolazioni dell’Ifis sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Due le forme di incentivo previste: un credito d’imposta fino all’80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari) e un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40mila euro (questo limite può essere aumentato a 100mila euro in presenza di particolari requisiti legati a digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno).

L’incentivo (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL SITO INVITALIA) sostiene soprattutto il miglioramento dell’efficienza energetica, al quale è destinato il 50% delle risorse. Una quota del 40% è inoltre riservata alle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

Già dal 21 febbraio è disponibile sul sito di Invitalia la modulistica e il facsimile della domanda.