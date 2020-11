Plug and Play, The Data Appeal entra nel programma di accelerazione Travel & Hospitality

The Data Appeal Company è stata selezionata per il nuovo programma di accelerazione Travel & Hospitality dell’azienda statunitense Plug and Play.

La piattaforma di innovazione globale, con sede nella Silicon Valley, dal 2006 inserisce le migliori startup internazionali in programmi di accelerazione specifici per svariati settori, quali energy, fintech, health, insurtech, internet of things, mobility, real estate & construction e travel & hospitality.

Tra le 147 totali selezionate a settembre, 56 hanno sede all’estero. The Data Appeal Company farà parte di un gruppo di 17 startup del mondo Travel & Hospitality, che parteciperanno a un fitto calendario di eventi, workshop, opportunità di sviluppo del business e sessioni di consulenza per il fundraising con esperti e partner. Il tutto in versione rigorosamente virtuale, per rispettare le norme internazionali anti Covid.

A completamento del programma, Data Appeal parteciperà al prestigioso Winter Expo di Plug and Play il 18 novembre 2020. «Siamo entusiasti di iniziare il nostro programma invernale e vedere le connessioni che queste startup sono in grado di creare – ha dichiarato Saeed Amidi, fondatore e ceo di Plug and Play – Queste aziende hanno dimostrato il loro potenziale nel settore e sono pronte ad affrontare le sfide che arriveranno. Porteranno nuovo valore e idee alla nostra rete esistente di partner e leader di settore».

«Siamo davvero onorati e orgogliosi di essere stati selezionati dal programma di Plug and Play – ha aggiunto Mirko Lalli, ceo e fondatore di The Data Appeal Company – Per la nostra azienda sarà una straordinaria opportunità di crescita e networking che darà nuovo slancio ai tanti progetti che stiamo già portando avanti per il 2021».