Play, la compagnia aerea islandese debutta a giugno con 7 rotte













Decollerà a giugno il primo volo di Play, la nuova compagnia aerea islandese che raccoglie il testimone di Wow Air, la ultra low cost basata a Reykjavik che ha chiuso le sue operazioni nel 2019. La prima rotta di Play – che ha appena ricevuto il certificato di operatore aereo e, di conseguenza, ha aperto le vendite – collegherà l’aeroporto di Reykjavik Keflavik con Londra Stansted a partire dal 23 giugno con un aeromobile Airbus A321neo.

Nel piano operativo del vettore, al momento, ci sono sette destinazioni: i voli per Tenerife partiranno il 28 giugno, quelli per Alicante il 12 luglio e i collegamenti per Barcellona saranno avviati il 15 luglio. L’aeroporto di Berlino, invece, sarà collegato con l’isalnda a partire dal 1° luglio, mentre le altre destinazioni in programma sono Parigi Charles de Gaulle (dal 14 luglio) e Copenhagen (a partire dal 21 luglio).

Assenti per ora sia l’Italia, sia gli Usa; ma i vertici della compagnia non hanno negato la possibilità di riprendere i progetti di lungo raggio low cost: sfida che aveva portato Wow Air alla crisi economica e poi alla chiusura. Entro l’anno Play intende ampliare la flotta fino a sei aeromobili per arrivare a 10 aerei entro il 2024.