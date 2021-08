Più rotte sugli States: Delta ora vola Roma-Boston













Aumentano gli operativi di Delta Air Lines sull’Italia. Al via il nuovo servizio trisettimanale da Roma a Boston che si aggiunge ai voli su New York e Atlanta. La partenza da Fiumicino è prevista ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 10 del mattino con arrivo a Boston alle 13.45. Mentre le partenze dallo scalo americano sono schedulate ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 17.45 e arrivo nella capitale alle 7.45 del giorno dopo.

«L’Italia è sempre stata una delle destinazioni europee più popolari per i i nostri clienti – ha dichiarato Amy Martin, managing director network planning di Delta – e, da quando il Paese ha allentato le restrizioni all’ingresso e l’obbligo di quarantena per i viaggi non essenziali, abbiamo visto aumentare la domanda per i nostri voli. Boston ha un’importante comunità italiana e questo nuovo volo consentirà loro di ricongiungersi con la famiglia e gli amici oltre l’Atlantico».

Tra l’altro una recente ricerca dell’Isnart, l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Unioncamere, ha previsto che, a seguito dell’ammorbidimento delle regole in entrata per i visitatori stranieri, il 32% in più dei turisti internazionali visiterà l’Italia a luglio e agosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

«Da sempre Boston rappresenta una delle principali destinazioni nel Nordamerica per volumi di domanda – ha commentato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma – Combina un buon mix di traffico leisure e flussi business date le importanti sedi accademiche, mediche e industriali presenti nel Massachusetts. L’apertura da parte di Delta Air Lines di un nuovo volo, non operato in precedenza dal vettore, è inoltre segnale di rinnovata fiducia per il mercato romano e ulteriore rafforzamento della partnership tra Adr e la compagnia fortemente alleati fin dall’inizio della pandemia per garantire la ripresa della connettività tra Usa e Roma in piena sicurezza e con protocolli innovativi».

In totale, durante l’alta stagione estiva, Delta offrirà 17 voli settimanali per Roma, operati con Airbus A330 configurati con classe business Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. Inoltre, quest’estate il vettore collega anche Milano a New York Jfk e Venezia ad Atlanta e New York. Tutti i voli per l’Italia sono operati in collaborazione con i partner Air France, Klm e Virgin Atlantic.