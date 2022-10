Più lusso e Mice per il sud di Apulia Hotel

L’ingresso nel mercato del luxury e la crescita del comparto Mice saranno tra i focus di Apulia Hotel nell’incontro con il trade a Rimini.

Il gruppo punta sull’apertura a luglio dell’anno prossimo dell’Hotel Baia dei Faraglioni, sul Gargano, come anche sulla new entry Castel del Monte Wine, Resort e Spa, sempre in Puglia, con un occhio attento agli eventi e ai luxury wedding. Si tratta di un mercato nuovo ma che si sposa con la passione e l’interesse del gruppo per il Sud Italia. Confermata anche la collaborazione con il trade, che dispone di un’area dedicata sul sito.

Come reso noto dal part owner del gruppo, Antonio Vivo: «Grazie anche agli investimenti fatti negli anni passati, quest’anno raggiungeremo una crescita del +53% rispetto allo scorso anno, con un fatturato che sarà di circa 15 milioni di euro, triplicato sul 2019, ultimo anno pre-Covid».

Confermato il core business della Puglia, da cui nella stagione estiva sono arrivate le maggiori soddisfazioni, seguita da Abruzzo e Calabria, Apulia Hotel quest’anno ha debuttato anche in Sardegna con l’Apulia Residence Torre delle Stelle, nel sud dell’isola, con monolocali, bilocali e trilocali superior con la possibilità di terrazzino e vista mare.

Sul fronte villaggi per l’anno prossimo è previsto l’esordio in Sicilia con l’Hotel Torre Artale, situato lungo la costa tra Palermo e Cefalù.