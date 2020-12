Più fondi alle adv in Emilia Romagna, Caravita: «Tempi certi per l’erogazione»

Più soldi alle agenzie di viaggi per affrontare questo periodo difficile. La Regione Emilia Romagna, con delibera di giunta (1755 del 30 novembre 2020) ha aumentato infatti lo stanziamento del bando approvato con deliberazione n. 855/2020.

Ora lo stanziamento complessivo per il sostegno delle agenzie di viaggi della regione ammonta a 1.815.000 euro; la premialità per le agenzie iscritte all’Elenco “Agenzie sicure in Emilia-Romagna” inoltre viene incrementata di ulteriori 500 euro.

«L’ulteriore incremento di risorse deriva dal fatto che le nostre aziende stanno soffrendo questa crisi storica più di ogni altro comparto – sottolinea Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche – Le speranze di una ripartenza nella stagione invernale sono pari a zero e le nostre agenzie sono praticamente in lockdown dal 23 febbraio 2020. Per questo motivo siamo compiaciuti dell’operato della Regione e dell’assessore Corsini e l’invito della Fiavet è quello di continuare il dialogo costruttivo di questi mesi e proseguire su questa strada, salvaguardando le nostre aziende e i nostri dipendenti che rappresentano una risorsa strategica per il turismo regionale e nazionale. Ora chiediamo la certezza dei tempi di erogazione del contributo in modo tale da ristorare le nostre aziende il prima possibile».