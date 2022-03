Più Australia per Emirates: secondo volo al giorno per Melbourne













Emirates introdurrà dal 1° maggio il secondo volo giornaliero sulla rotta Dubai-Melbourne, servita dall’Airbus 380, arrivando a quota quattordici servizi settimanali. L’espansione dei servizi è sostenuta dal governo di Victoria per favorire il ritorno dei turisti internazionali a Melbourne e dintorni.

I viaggiatori possono scegliere tra 14 suite in First Class, 76 posti reclinabili in Business e 426 posti ergonomici in Economy. I biglietti possono essere prenotati tramite le agenzie di viaggi.

Prima della pandemia, i voli internazionali hanno portato più di 3,1 milioni di visitatori a Victoria ogni anno, immettendo 8,8 miliardi di dollari nell’economia. Emirates ha trasportato il 22% degli 1,3 milioni di passeggeri arrivati a Victoria da mercati europei chiave come Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera.

«Come compagnia aerea internazionale che serve l’Australia da oltre 25 anni, siamo particolarmente lieti di aumentare i nostri servizi per Melbourne. I nuovi orari di voli permettono ai nostri clienti di attraversare tre continenti in un giorno: colazione in Australia, pranzo a Dubai e cena in Europa», ha commentato Barry Brown, vicepresidente della divisione Emirates per l’Australasia.