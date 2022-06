Pienone del 2 giugno,

Italia quasi sold out













Nelle strutture ricettive ufficiali italiane occupate tre camere su quattro, per un totale di 7 milioni di pernottamenti: sono questi i dati di Assoturismo Cst relativi al ponte del 2 giugno. Un “antipasto d’estate” che restituisce un quadro molto ottimista, sebbene non esente da criticità e preoccupazioni relative all’abusivismo e al caro energia che possono intaccare la crescita.

Le rilevazioni condotte da Cst – Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti si basano sull’analisi della disponibilità di camere sui vari portali delle Ota. Per il periodo del ponte (dal 1° al 5 giugno) si rileva un tasso medio di occupazione del 75%, con punte più elevate per le località marine, dei laghi e delle città d’arte. Sono soprattutto gli italiani a concedersi qualche giorno di vacanza nelle diverse località della Penisola, anche se non manca il movimento straniero.

Complessivamente, il tasso di riempimento delle camere per le città d’arte è dell’80%, per le località balneari arriva all’81%. Molto richieste anche le mete lacustri, che registrano un’occupazione media del 78%. Le località di campagna e collina raggiungono tassi di occupazione del 75%, mentre per quelle termali e montanele percentuali scendono al 70% e al 69%.

«Complessivamente, il ponte della Festa della Repubblica conferma il momento positivo del turismo – commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti – Una ripartenza che le imprese, però, non possono cogliere ancora in pieno: la corsa dell’energia sta erodendo i margini e aumentano i costi dei servizi offerti ai clienti. Servono sostegni: le misure prese fino ad ora non bastano. E serve tenere alta l’attenzione anche sul fenomeno della ricettività abusiva, che ci segnalano in crescita in tutta Italia: a Pasqua, nella sola Venezia, sono stati rilevati tramite i dati cellulari 20mila “turismi fantasma”, non registrati presso nessuna delle strutture ricettive ufficiali».