Piemonte, tornano i voucher vacanza con due notti gratis

Durerà fino al 30 giugno la nuova operazione di vendita dei voucher vacanza in Piemonte, questa volta in formula 4 per 2: ovvero quattro notti di cui due gratuite, una omaggiata dalla struttura ricettiva e l’altra dalla Regione.

L’obiettivo, dunque, è quello di replicare il successo che l’iniziativa lanciata nel 2020 dall’assessorato regionale al Turismo ha riscosso.

Sono stati quasi 55mila i voucher venduti e oltre 300mila i pernottamenti con l’offerta 3 per 2, piaciuta a turisti e albergatori. L’offerta del Piemonte è sul portale www.visitpiemonte.com: laghi, colline e montagne, ma anche piccoli borghi e paesaggi Unesco, a cui abbinare escursioni, visite guidate, momenti di relax e wellness con pacchetti scontati praticamente del 50%.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio, hanno sottolineato come il Piemonte continui a investire sul comparto turistico.