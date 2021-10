Piemonte, dal 13 novembre torna l’appuntamento con il Magico Paese di Natale













Prenderà il via il 13 novembre, e durerà fino al 19 dicembre, il Magico Paese di Natale nelle terre Unesco 2021. È stata annunciata, infatti, in occasione di un incontro stampa virtuale tenutosi lo scorso 12 ottobre la quindicesima edizione di un evento simbolo del comune piemontese di Govone.

Quest’anno, però, a differenza delle passate edizioni, l’iniziativa si svilupperà su un territorio più ampio che – oltre a Govone – vede coinvolta la città di Asti e i piccoli comuni di San Damiano e Prato Nevoso. Un evento diffuso, dunque, che diventa un importante punto di riferimento per il turismo del territorio, orientato soprattutto al target famiglie e coppie.

Quello di Govone è stato annoverato dall’European Best Destinations tra i più bei mercatini d’Europa, tanto da aver portato nel 2019 – in un comune di appena 2.200 anime – quasi 250mila visitatori.

Forti di questa tradizione, gli organizzatori hanno pensato di “festeggiare” il percorso di uscita dalla pandemia ampliando l’evento non solo da un punto di vista territoriale, ma anche in termini di offerta. Ecco allora che Govone ospiterà la Casa di Babbo Natale con il suo musical itinerante; la Scuola degli Elfi, un percorso ludico-ricreativo dove i più piccoli potranno ricevere dalla Regina Antea l’attestato di “aiutanti di Babbo Natale”; la mostra “Natale a Casa Savoia”, allestita all’interno delle sale del Castello Reale; l’esposizione dei bambinelli presso la Cappella Reale e il gioco show cooking del Festival del Cibo.

Contemporaneamente, la città di Asti diventerà teatro di quello che aspira a essere il più grande mercatino di Natale d’Europa, con le sue oltre 120 casette in legno, ricche di prodotti artigianali e specialità enogastronomiche.

E ancora, San Damiano ospiterà l’antica tradizione del presepe vivente, mentre la località montana di Prato Nevoso diventerà la “succursale in quota” di questo grande evento.

Forte il coinvolgimento anche da parte delle autorità del territorio, come afferma Pier Paolo Guelfo, organizzatore della manifestazione: «Siamo entusiasti di confermare la nuova partnership con il Comune di Asti, che ci consentirà di portare la magia e la festa del Magico Paese di Natale per la prima volta in un altro bellissimo luogo della nostra regione, grazie a un progetto di allargamento realizzato in piena sinergia con l’Ente del turismo Langhe-Monferrato-Roero. L’idea è costruire per il prossimo Natale il più grande evento diffuso d’Italia, distribuendo le attrazioni tra Govone e Asti e costruendo un percorso che unisca i due comuni grazie alla magia del Natale».