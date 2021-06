Piazze romane, così l’Hotel Canada e Rufa rilanciano l’arte e il turismo













Si chiama Piazze romane l’iniziativa messa in campo dal I municipio del Comune di Roma nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana Roma sei mia, che vede la prestigiosa accademia Rufa – Rome University of Fine Arts grande protagonista insieme all’Hotel Canada.

L’iniziativa, presentata lo scorso 4 giugno in diretta streaming, vedrà ben nove opere – realizzate dagli studenti Rufa – collocate in piazze selezionate della Capitale a cui si collegano tematicamente. Le opera saranno installate in ciascuna piazza a partire dal 17 giugno e fino a fine settembre, dando vita a un itinerario artistico e turistico insolito e coinvolgente.

L’Hotel Canada, da sempre attento al mondo dell’arte, affiancherà il progetto accogliendo nelle proprie aree dei mini prototipi delle opere che verranno collocate nelle piazze di Roma da Rufa, da installare nelle zone comuni dell’albergo come mostra diffusa. «Vorremmo essere testimoni di come l’arte ed il turismo possono diventare un’ottima squadra per la ripartenza – ha spiegato Silvia Pucci, responsabile marketing Hotel Canada Roma – L’Hotel Canada è parte integrante dell’esclusivo brand Premier Collection di Best Western. Si tratta di strutture caratterizzate dalla capacità di garantire un’esperienza di soggiorno e di viaggio eccezionale. Ed è esattamente da questo aspetto che rivolgiamo lo sguardo al futuro. Piazze romane ci consente di aprire le porte a un’utenza diversa e interessata non solo alla città, ma anche alle contaminazioni espressive che essa è in grado di generare. In questo scenario, come terza generazione di albergatori, ci poniamo in continuità con la visione dei fondatori dell’albergo, Gioacchino e Malvina, offrendo un servizio che faccia sentire l’ospite a casa».

«In Piazze romane – ha proseguito Pucci – questo desiderio di accoglienza si estrinseca in modo chiaro e netto: le sale dell’hotel, infatti, custodiranno fino al prossimo autunno i prototipi delle opere che saranno collocate nelle piazze e nelle vie del centro storico di Roma, offrendo uno sguardo d’insieme nuovo e differente sull’esperienza che Rufa e il Municipio I Roma Centro hanno inteso portare avanti. La mostra è stata pensata e generata con l’obiettivo di riprendere la vocazione turistica di Roma, interrotta a causa della pandemia, per tale motivo è aperta al pubblico, nel rispetto delle normative anti contagio da Covid-19. L’occasione è giusta per tornare a guardarsi negli occhi, a parlarsi e a confrontarsi. Ma c’è di più. L’Hotel Canada accoglierà anche alcune opere inedite che, causa limitazioni di carattere normativo, non sono state inserite nel piano generale dell’esposizione».

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto, moderata dall’ufficio stampa Rufa, Ernesto Pastore, sono intervenuti, Fabio Mongelli, direttore Rufa; Sabrina Alfonsi, presidente Municipio I Roma Centro; Giulia Urso, assessore rigenerazione urbana Municipio I Roma Centro; Meltem Eti Proto, docente Rufa; Emiliano Coletta, docente Rufa; Andrea Aquilanti, docente Rufa; Alessandro Vitiello, direttore Alessandro Vitiello Home Gallery; Silvia Pucci, responsabile marketing Hotel Canada Roma; gli studenti-artisti Martina Calanni, Giulia Di Lorenzo, Noemi D’amico, Camilla Tortora, Agnieszka Brzezina, Alessandra Di Mizio, Anna Fischnaller, Maria Chiara Prencipe, Alexandra Fongaro, Anica Huck, Amedeo Longo, Davide Miceli, Wang Yu Xiang.