Piano new job per 7.800 dipendenti della vecchia Alitalia













Si chiama “new job” il piano di ricollocazione volontaria di 7.800 dipendenti della vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria, di cui quasi 3.800 appartenenti all’area tecnica di manutenzione e handling che potrebbero trovare un reinserimento nel settore in tempi rapidi.

Il percorso progettato dai tre commissari straordinari e dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo prevede corsi formativi per nuove competenze professionali e incentivi fiscali per agevolare le assunzioni.

In un documento già inviato ai ministeri del Lavoro e al Mise si fa poi esplicito riferimento al coinvolgimento delle Regioni Lazio e Lombardia e delle Agenzie del Lavoro per individuare i canali più appropriati per consentire agli ex dipendenti AZ di venir adeguatamente ricollocati, nonché il ricorso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg) che supporta nel reinserimento lavoratori in esubero in caso di ristrutturazioni cofinanziando l’85% dei costi dell’intervento.

Nel piano, infine, viene anche indicato che poco meno di 1.000 dipendenti saranno pensionabili nell’arco di un anno, considerando la cigs attualmente in vigore e i due anni di Naspi.