Piano Enit 2020: ecco cosa prevede

Saranno 480 le iniziative promozionali che l’Enit organizzerà nel mondo nell’anno appena iniziato, con la partecipazione a 40 fiere di alto profilo (tra cui Itb, Wtm, Imex, Ibtm), per un investimento previsto intorno ai 3,5 milioni di euro, con l’apertura di nuovi uffici – le cosiddette “antenne” – dell’Agenzia a Shanghai (Cina), Mumbai (India) e Chicago (Usa).

Saranno azioni mirate e calibrate: il 35% delle operazioni riguarderà il turismo slow, mentre quello active e sportivo assorbirà il 26% delle iniziative; un 22% di attività sarà rivolto al lusso e all’high net worth individual (quel target di persone con un alto patrimonio netto); mentre la restante quota-budget sarà rivolta al sostegno promozionale della meeting industry. Su tutto, il turismo culturale sarà comunque al centro dell’attenzione quest’anno e nel 2021 con operazioni dedicate agli anniversari di Raffaello e Fellini.

Questi i punti salienti del presentato dal presidente Giorgio Palmucci alla presenza della sottosegretaria del Mibact Lorenza Bonaccorsi. Un piano che si avvarrà di parte del budget annuale a disposizione dell’Agenzia, 31 milioni di euro, e di tanti partner pubblici e privati per azioni di comarketing sui principali mercati esteri. Strategica anche la partecipazione a Dubai 2020, non fosse altro perché gli Emirati Arabi rappresentano uno dei mercati emergenti e altospendenti più interessanti per il nostro incoming. E sempre strategica l’organizzazione degli Stati Generali della Montagna in vista delle Olimpiadi invernali.

SCARICA E LEGGI IL PIANO 2020 DI ENIT

«Questo piano – ha commentato Bonaccorsi – dimostra che, nonostante gli inevitabili rallentamenti legati al passaggio della delega turismo al Mibact, la macchina Enit ha continuato a lavorare al meglio per assicurare al nostro Paese una promozione al passo con i tempi, presidiando tutti i canali di promozione (social compresi, con il 50% degli investimenti promo-pubblicitari sul digitale) e valorizzando tutte le nostre specificità che è poi il vero grande valore aggiunto della nostra offerta turistica».

«Con 4,2 milioni di occupati (dati Eurostat, ndr), +4,4% di presenze e 40 miliardi di euro di spesa turistica nei primi dieci mesi del 2019 – ha sottolineato la sottosegretaria – emerge chiaramente come il turismo sia uno dei primi asset economici per il nostro Paese. Per questo dobbiamo lavorare con Regioni e associazioni di categoria per fare sistema e gestire uno sviluppo all’insegna della sostenibilità, vista la fragilità del nostro territorio, più volte ferito da eventi climatici. Puntare sulla diversità e sulla qualità delle nostre località, grandi e piccole, è un dovere istituzionale».

LA STRATEGIA DI PALMUCCI. In linea con la politica del governo, Palmucci – che ha ringraziato tutto lo staff di Enit, a partire da Maria Elena Rossi, artefice dell’attività marketing – ha aggiunto: «Il Piano Enit è improntato su una strategia semplice ma efficace: parlare ai mercati internazionali con una unica voce, mantenendo però alta l’attenzione sulle nostre tipicità, specificità, sulle nostre eccellenze. Se è vero che il turista è sempre più alla ricerca di esperenzialità, il nostro Paese rappresenta l’ottimale scelta di viaggi all’insegna delle esperienze uniche. In una parola l’azione dell’Enit vuole enfatizzare che il turista deve essere sempre più al centro dell’esperienza di vacanza, con dinamiche individuali e personalizzate, non più orientate dalla destinazione o dalla motivazione del viaggio».

Nel dettaglio, i dati più eclatanti del buono stato di salute del nostro turismo sono certificati per il periodo gennaio-ottobre 2019, con 84,4 milioni di arrivi (+2,2%), 361 milioni di pernottamenti (+4,4%) e quasi 40 miliardi di euro di spesa turistica.

Vistose le perfomance nel settore aereo con 119,6 milioni di passeggeri internazionali pari a un +5,8%, il miglior risultato degli ultimi anni. Risultati raggiunti grazie anche agli sforzi promozionali dell’Enit che ha contabilizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni social, 18 milioni di pagine web consultate sul sito Italia.it e 38 milioni di impression generate.