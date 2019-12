Photostory – Tutti i vincitori del Premio Turismo Responsabile Italiano 2019

Un pomeriggio dedicato alle buone pratiche del turismo, ai progetti che coniugano business e sostenibilità, attenzione all’ambiente, alla cultura locale e turismo inclusivo. Storie che attraversano il mondo: dalle Maldive all’Argentina, passando per l’Umbria e la Liguria.

Martedì 17 dicembre si è svolta all’Albergo Etico di Roma la decima edizione del Premio Turismo Responsabile Italiano, intitolato a Cristina Ambrosini, e patrocinato da Enit, Astoi, Fiavet, Assoviaggi e Fto. La cerimonia ha visto assegnare la prestigiosa “pergamena della responsabilità” a cinque vincitori per le categorie Agenzie di viaggi, Tour operator, Ospitalità, Enti e consorzi, Startup responsabile, oltre a tre realtà a cui è attribuita una menzione speciale.

Ecco la Photostory delle cerimonia di premiazione.

Per la categoria Agenzia di Viaggi, il premio è assegnato ad Albatros Top Boat con il pacchetto “Crociera culturale alle Maldive”. «La passione per la biologia marina e il rispetto per le tradizioni maldiviane trovano perfetta sintesi nelle crociere Albatros, il cui motto è “educare è più facile che proibire”».

– Per la categoria Ospitalità, si aggiudica il premio Palazzo Seneca Relais & Chateaux di Norcia (Perugia) con il pacchetto “Norcia, dove la storia e la tradizione abbracciano la natura”. «Dall’amore per il territorio nasce un nuovo concetto di lusso, sinonimo di sostenibilità. Boschi, vini e tartufi raccontano luoghi autentici e al tempo stesso esclusivi».

– Per la categoria Tour Operator, vince Wwf Travel con la sua “Crociera di ricerca nel Santuario Pelagos”. «In barca a vela tra i cetacei in Liguria. Per osservarli, conoscerli e proteggerli dalle minacce di ogni giorno. Un viaggio in cui relax e ricerca scientifica convivono alla perfezione».

– Per la categoria Enti e consorzi, trionfa Italian Greenways Society con il progetto “Green and Blue ways in Valnerina”. «Il territorio come museo diffuso, la messa in rete delle attività turistiche nel segno della mobilità dolce. Un progetto capace di trasformare gli elementi di debolezza in punti di forza».

– Per la categoria Startup responsabile, sale sul podio Up2You. «Azioni di responsabilità che generano risparmio, rinunce in cambio di ricompense: così Up2You ribalta il paradigma della sostenibilità, innescando un meraviglioso circolo virtuoso»

Il momento delle Menzioni Speciali

La prima Menzione Speciale va a Best Western Italia per il progetto “Stay for the Planet – Stay Plastic Less”. «Dalla riduzione della plastica negli hotel alla pulizia del mare: Best Western ha abbracciato con coraggio e impegno la sfida della tutela ambientale. E il pianeta ringrazia». Il ceo di Best Western Italia, Giovanna Manzi, riceve il premio dal direttore nazionale di Fto, Gabriele Milani.

La seconda menzione speciale va a Quarum Travel Argentina Dmc per il pacchetto “Il cuore dell’Argentina”. «Disegnare un futuro migliore per le nuove generazioni di viaggiatori: è il grande sogno di Quarum Travel, vero profeta della sostenibilità turistica nel mondo». Ritira il premio Cecilia Ines Castillo, segretario economico e commerciale dell’Ambasciata Argentina.

L’ultima menzione speciale non poteva che andare a Albergo Etico – The First in Rome, la prima struttura della Capitale votata all’inclusione. «Una grande impresa, un sogno che diventa realtà. Albergo Etico Roma è la conferma che un modello di accoglienza diverso può diventare straordinariamente normale». Antonio Pelosi, ideatore dell’Albergo Etico, viene premiato dal direttore de L’Agenzia di Viaggi Magazine, Roberta Rianna.