Phocuswright Conference: media partner L’Agenzia di Viaggi

Travelers.Titans. Trailblazers. È all’insegna delle tre T (in italiano viaggiatori, titani, innovatori) il claim dell’edizione 2022 della Phocuswright Conference – uno dei più importanti eventi che indaga il futuro del travel globale – che quest’anno si tiene dal 14 al 17 novembre a Phoenix (Arizona, Usa) e che vede per la prima volta anche L’Agenzia di Viaggi Magazine come media partner ufficiale dell’evento.

Il programma della conferenza organizzata da uno delle più importanti società di ricerche e analisi sulla travel industry si concentrerà su 5 grandi temi: le ultime innovazioni tecnologiche, il futuro dell’hôspitality, le novità sui temi finanziari e gli investimenti, le nuove abitudini dei consumatori, gli affitti a breve termine e i trend sul futuro del settore.

Inoltre, la Phocuswright Conference 2022 offre opportunità di sviluppo professionale attraverso sia il programma “Diversity in Leadership” e il workshop #IAmRemarkable per tutti i manager che vogliono modellare e costruire team più variegati ed egualitari, sia il “Young Leaders Summit” e lo “Startup Program” che mirano a creare connessioni tra idee e persone innovative, investitori e mentori.

Il tema Travelers.Titans. Trailblazers. riguarda quindi un’industria dei viaggi in continua evoluzione che conduce una vera e propria battaglia sempre più aperta per rispondere alle esigenze di un viaggiatore sempre più determinato ed esigente. programma e gli speaker invitati affronteranno il modo in cui i viaggiatori hanno ormai un controllo senza precedenti su quando, dove e come viaggiano; come i cosiddetti titani (big player) esercitano un’enorme influenza e operano investimenti galatticci; e come i pionieri sfruttano invece la nuova tecnologia per dare maggiore offerta ai clienti nei contenuto, negli strumenti e implementando tutti i livelli dei servizi.

La lista degli speaker è prestigiosa e di altissimo livello e include, tra gli altri Peter Kern, vice chairman e ceo di Expedia Group; Steve Hafner, co-founder e ceo di Kayak; John Mangelaars, ceo di Skyscanner; Matt Goldberg, ceo di Tripadvisor; Amy Burr, president di JetBlue Technology Ventures; Brian Barth, ceo di UpLift; Kurt Ekert, president di Sabre; Drew Pinto, global officer, gobal sales, distribution and revenue management di Marriott; Tao Tao, co-founder and Coo di GetYourGuide; Nelson Boyce, managing director travel di Google, Belinda Hindmarsh, Evp and chief growth officer di Cwt.

«In un momento in cui l’industria affronta sfide straordinarie, la Phocuswright Conference 2022 promette di offrire preziose opportunità di networking, opportunità di sviluppo professionale e molte intuizioni e ispirazioni per il futuro – sottolinea il managing director di Phocuswright, Pete Comeau – Abbiamo creato un programma che massimizza il valore e si concentra sul netowrking e sui contenuti pertinenti per i manager,tracciando il futuro delle loro attività e del settore».

«Nulla è più vantaggioso che presenziare all’evento del settore dei viaggi più lungo e prestigioso – ha dichiarato Walter Buschta, vicepresidente senior di Phocuswright – Ecco perché i nostri analisti hanno messo a disposizione la loro conoscenza dei mercati e del comportamento dei consumatori per costruire un programma che affronta i maggiori temi e le soluzioni per i professionisti del turismo: dirigenti, innovatori e investitori».

Phocuswright, inoltre, si è impegnata a compensare il 100 % del carbonio generato durante la Conference 2022, che al momento vede la presenza di oltre 1.200 partecipanti da tutto il mondo.

