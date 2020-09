Philadelphia riapre le attrazioni in sicurezza con Phl Health Pledge

Il Philadelphia Convention and Visitors Bureau (Phlcvb) si è reinventato completamente per adattarsi alle norme anti Covid-19 e per riaprire le sue attrazioni in totale sicurezza.

I mesi di lockdown e le grandi chiusure non sono riuscite a fermare Philadelphia, che attualmente sta riaprendo le sue attrazioni e i ristoranti al pubblico. L’ente del turismo ha lanciato l’iniziativa Phl Health Pledge con l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza della destinazione nell’accogliere i turisti in tutta sicurezza.

Questa iniziativa si fonda su tre pilastri:

• Il lavoro dei Phl Health Advisors, un gruppo di esperti di salute e medicina, che provengono direttamente dalla Phl Life Sciences, una divisione dell’ente del turismo interamente dedicata alla ricerca e alla scienza;

• Nuove misure di sicurezza, che saranno comunicate prontamente e direttamente per la gestione di eventi, meeting ed esperienze di viaggio in generale in modo da garantire un livello di sicurezza per ogni singola riapertura;

• Una continua ricerca e innovazione, che includono nuovi training, protocolli e soluzioni da impartire ad ogni partner del Phlcvb, per assicurare sicurezza e salute a tutti i visitatori.

Oltre alle riaperture delle classiche attrazioni come i Magic Gardens, l’Eastern State Penitentiary, la Barnes Foundation, il nuovissimo Canopy by Hilton Philadelphia Center City ha appena aperto le sue porte nello storico edificio Stephen Girard, nella zona dell’East Market.

Anche il museo interattivo al Fashion District è di nuovo aperto al pubblico: i grandi spazi e l’attenzione per le misure di sicurezza rendono la mostra una delle attrazioni più sicure di tutta la città.

Infine, il Four Seasons di Philadelphia ha lanciato una nuova iniziativa, Lead With Care, che racchiude tutte le promesse e i protocolli di sicurezza e salute che intende mantenere per il ritorno dei visitatori che alloggeranno in questo hotel di lusso.