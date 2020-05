Philadelphia, Gregg Caren presidente e ceo di Convention and Visitors Bureau

Il consiglio d’amministrazione dell’Ente del turismo di Philadelphia (Phlcvb) ha eletto all’unanimità Gregg Caren nuovo presidente e ceo.

Caren è stato executive vice president, sales & strategic business development per Asm Global, il più grande organizzatore di eventi al mondo con 350 spazi per spettacoli sportivi e culturali. Ha ricoperto anche altre posizioni senior all’interno dell’azienda per più di 20 anni. Oltre a ciò, ha più di 30 anni di esperienza nel settore e entrerà a far parte di Phlcvb dall’8 giugno 2020.

«Gregg porta con sé un bagaglio di conoscenze e competenze derivanti dalle mille sfaccettature dell’industria del turismo, incluse grandi capacità di vendita, conoscenza di strategie di marketing e l’esperienza di lavoro con numerosi centri congressi e alberghi sia a livello domestico che internazionale – ha dichiarato Nick DeBenedictis, il presidente del cda del Philadelphia Convention and Visitors Bureau – Conosce i nostri clienti, la nostra regione ed è stato un partner fondamentale mentre ricopriva il ruolo all’Asm Global. Nell’ottica di una ripartenza post pandemia Covid-19, siamo sicuri che Gregg ci guiderà verso un successo assicurato».

Nel suo nuovo ruolo, Caren coordinerà energie e attività atte a promuovere e vendere Philadelphia come destinazione primaria per congressi, eventi sportivi e turismo internazionale. Ricoprirà anche un ruolo cardine per i partner dell’Ente del turismo di Philadelphia, tra cui il Pennsylvania Convention Center, le associazioni di categoria e la città di Philadelphia.

«Dopo due decadi di lavoro con dozzine di centri congressi e destinazioni in tutto il mondo, sono emozionato e onorato di rappresentare la città dove ho vissuto negli ultimi 25 anni, e promuoverla nel resto del mondo – ha dichiarato Caren – Considerato lo stato attuale delle cose e l’amore che nutro nei confronti della meravigliosa regione di Philadelphia, provo anche un forte senso di responsabilità civica. Phlcvb infatti rappresenta un grande contributo per l’economia della città e della regione. Non vedo l’ora di partecipare attivamente alla ripresa guidando questo straordinario team e lavorare a stretto contatto con i partner che aiutano da sempre l’industria del turismo della nostra città».