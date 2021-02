Petroniana Viaggi, sette itinerari alla scoperta di Bologna













Petroniana Viaggi e Turismo sta riprogrammando la ripartenza. «Non abbiamo smesso di lavorare e pianificare i nostri itinerari, nonostante lo stop imposto dalla pandemia, tutt’ora in essere – spiega Andrea Babbi, presidente della storica agenzia di viaggi bolognese – L’attenzione, con la riscoperta obbligata dell’Italia l’abbiamo posta nei programmi dedicati all’incoming, che già da quattro anni proponevamo ai turisti stranieri, però rimodulandola su quelli italiani, anzi per la precisione sui bolognesi».

Così a partire dal mese di febbraio Petroniana Viaggi e Turismo ha messo in cantiere un fitto programma di visite cittadine.

«Abbiamo selezionato sette idee che stiamo proponendo in maniera mirata a piccoli gruppi per consentire in sicurezza le visite – spiega il direttore tecnico, Alessandra Rimondi – Bologna ha tesori nascosti da offrire e noi vogliamo svelarli a chi è interessato a capire una città con un passato glorioso e una varietà di sorprese da esplorare».

Per il giorno di San Valentino (14 febbraio) è in programma la visita, che verrà riproposta, sulle tracce dell’amore contrastato di Virginia e Alberto del 1258, esplorando i luoghi della vicenda, con la guida della professoressa Benassi. Il 18 febbraio è in programma la visita alla raccolta Lercaro, per scoprire assieme alla direttrice Francesca Passerini le opere che ne fanno parte.

«Il 21 febbraio Riccardo Bacchi percorrerà Bologna e la farà vedere con gli occhi del Sommo Poeta, spiegandone la permanenza in città e il suo rapporto con la stessa, attraversando i luoghi che frequentò e le tracce del suo passaggio – spiega Babbi – Mentre il 27 febbraio sarà possibile visitare S.Martino Maggiore e le meraviglie che cela nel suo chiostro per poi finire l’ultimo giorno di febbraio, con la visita all’Oratorio di San Rocco e il porto fluviale della Grada ascoltando la storia dei canali che solcavano la città fino al XIX secolo. Non ultima la scoperta del Polittico Griffoni e della Chiesa di Santa Maria del Baraccano che chiuderà i battenti il 15 febbraio».