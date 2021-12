Petroniana Viaggi entra in Frigerio Viaggi network













New entry nel circuito Frigerio Viaggi network: si tratta della Petroniana Viaggi e Turismo, storica agenzia di Bologna che dal 1987 propone pellegrinaggi e viaggi culturali verso mete lontane, oltre all’incoming verso Bologna e l’Emilia Romagna, collaborando inoltre con le più importanti onlus italiane ed internazionali per la biglietteria aerea e l’organizzazione di viaggi umanitari.

«Essere stati scelti da un’agenzia storica e radicata nel territorio di Bologna come Petroniana Viaggi e Turismo – ha commentato Simone Frigerio, general manager di Frigerio Viaggi – È un segnale importante: da oggi i nostri clienti hanno un nuovo e importante punto di riferimento in città, al quale potranno rivolgersi per tutte le loro necessità, con la certezza di trovare la stessa professionalità e la stessa serietà che da sempre contraddistinguono i nostri servizi«.

Molto soddisfatto anche Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi e Turismo: «L’unione fa la forza, oggi ancora di più e le solide radici da cui entrambi siamo nati, al servizio delle Comunità ecclesiali e del territorio, l’attenzione alla qualità dell’offerta, l’innovazione continua, sono stati gli elementi di forza di questa nuova alleanza con Frigerio Viaggi. Insieme guardiamo con coraggio e speranza al futuro».

La nuova partnership è stata annunciata in occasione del Brindisi di Natale al Museo Lercaro, che ospita opere di Giacomo Manzù, Giacomo Balla, Renato Guttuso, Giorgio Morandi, de Pisis, Fontana, AmbRon. Una serata esclusiva organizzata da Petroniana Viaggi e Turismo in collaborazione con Frigerio Viaggi alla quale hanno preso parte oltre 300 dei migliori clienti delle due agenzie che hanno poi potuto visitare la collezione d’arte del primo museo in Italia dove è possibile anche soggiornare in una delle 35 camere allestite al suo interno.