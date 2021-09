Petra by night riapre ai turisti: la Giordania verso la normalità













Ha riaperto i battenti dal 1° settembre il celebre sito archeologico nella sua versione Petra by night. Dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19, è nuovamente possibile la visita della capitale nabatea in notturna, con migliaia di candele lungo il percorso.

Petra by Night è aperto tutte le settimane il lunedì, mercoledì e giovedì. Si parte alle 20.30 dal Petra Visitor Center e si termina intorno alle 22.30 con il ritorno al Visitor Center.

Per i bambini al di sotto dei 10 anni la l’ingresso è gratuito. I ticket possono essere acquistati presso i negozi del Visitor Center, le agenzie turistiche locali o presso la reception degli hotel di Petra.

Per la Giordania si tratta di un nuovo importante passo verso il ritorno alla normalità. La destinazione rientra tra i Paesi dell’Elenco D, che possono essere raggiunti dall’Italia per turismo e per cui – in presenza di green pass e tampone negativo – non è più previsto alcun isolamento fiduciario.