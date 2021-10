Perreau head of liability Mediterraneo e Africa di Allianz Corporate













Allianz Global Corporate & Specialty ha annunciato la nomina di Stéphanie Perreau a regional head of liability Region Mediterraneo e Africa. Nicolas Lewandowski prende invece il posto di head of liability Francia: entrambe le nomine hanno effetto dal 1° ottobre 2021.

Stéphanie Perreau, come Lewandowski, ha sede a Parigi, e riferisce a Patrick Thiels Managing, director Region Mediterraneo e Africa.

«Mi fa molto piacere che siamo riusciti a trovare i successori per entrambi i ruoli all’interno della nostra Region – ha dichiarato Patrick Thiels Managing – Questo dimostra lo spessore e la forza del talento, delle competenze e dell’esperienza che abbiamo nel nostro settore. Stéphanie e Nicolas sono ben conosciuti e rispettati nei nostri mercati e sotto la loro guida, rispettivamente nella Region e in Francia, la professionalità e le conoscenze del nostro team liability sono ben posizionate per rispondere alla rapida crescita delle esigenze delle aziende moderne. Le loro nomine dimostrano il nostro costante impegno nei confronti di clienti e broker nell’area Mediterraneo e Africa».