Perché non ci troverete a Rimini. Vi offriamo invece il check up gratuito dell’agenzia one-2-one

Il prossimo mercoledì 14 ottobre si apre a Rimini l’annuale Ttg Incontri, o meglio Ttg Travel Experience, ma quest’anno per la prima volta dalla nascita di ADVManager non ci troverete all’appuntamento.

Com’è noto noi non gestiamo stand commerciali, ma teniamo in fiera dei cicli di convegni e seminari e per quest’anno avevamo prenotato una sala per le intere tre giornate di Fiera. Avevamo programmato ben 15 seminari sui vari argomenti di interesse delle nostre imprese in questo periodo, dai provvedimenti Covid-19 ai consueti problemi dell’amministrazione e del fisco, fino agli scenari di mercato prossimi futuri.

Vi sarebbero intervenuti una dozzina di relatori fra consulenti di ADVteam e professionisti del nostro Centro Studi, che quest’anno sono stati ulteriormente rafforzati con l’ingresso di nuovi consulenti e professionisti, per far fronte all’aumentata attività a sostegno delle imprese per l’emergenza Covid-19 e anche per l’incremento delle agenzie che si stanno rivolgendo a noi proprio in questo periodo.

Ma negli ultimi tempi l’emergenza Covid-19 ha manifestato delle recrudescenze e ci siamo chiesti se fosse opportuno muovere tante persone da ogni parte d’Italia e invitarle in una sala, il cui accesso doveva poi essere contingentato e limitato anche nei contatti personali, visto che è anche per relazionarsi “in presenza” che si partecipa alle manifestazioni.

Alla fine, pur apprezzando il coraggio degli organizzatori nel non darsi per vinti confermando il Ttg in Italia, mentre ad esempio il World Travel Market del prossimo 9 novembre a Londra è stato sospeso e trasformato in un evento virtuale su piattaforma telematica, abbiamo deciso di rinunciare all’azzardo e di sostituire i seminari in fiera offrendo a tutte le agenzie di viaggi italiane una mezza giornata gratuita di check-up dedicato one2one sugli aspetti organizzativi, amministrativi, fiscali e prospettici della loro impresa.

In proposito abbiamo già una cinquantina di richieste in agenda che inizieremo a gestire dalla settimana prossima, in presenza Covid-19 permettendo e altrimenti in call conference via skype, preceduta dallo scambio di un questionario e di informazioni per rendere proficuo il check-up. E cogliamo l’occasione per scusarci del ritardo con le agenzie che già da tempo ne avevano fatto richiesta, ma abbiamo dovuto dare la precedenza alle imprese già clienti per le loro urgenze improcastinabili dovute ai provvedimenti Covid-19.

Per richiedere il check-up gratuito basta contattare ©ADVManager sul sito internet o via email: futuro@advmanager.org

