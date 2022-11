Per Emirates sei mesi da record: utile netto a 1,2 miliardi

Semestrale da record per il Gruppo Emirates nell’anno fiscale 2022-23 con un utile netto pari a 1,2 miliardi di dollari.

Il Gruppo ha registrato un Ebitda di 4,2 miliardi di dollari, un netto miglioramento rispetto agli 1,5 miliardi nello stesso periodo dell’anno scorso, a dimostrazione della sua forte redditività operativa.

Il fatturato è stato di 15,3 miliardi di dollari per i primi sei mesi del 2022-23, in aumento del 128%. Un risultato possibile grazie alla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo con l’ulteriore allentamento e rimozione delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ad del Gruppo, ha commentato: «La performance record per i primi sei mesi del 2022-23 è il risultato di una pianificazione anticipata, di una risposta agile del business e degli sforzi della nostra talentuosa ed efficiente forza lavoro. In tutto il Gruppo, la ripresa delle nostre operazioni è cresciuta sempre più man mano che più Paesi hanno allentato e rimosso le restrizioni di viaggio».

«Eravamo pronti e siamo stati tra i primi a soddisfare la forte domanda dei clienti grazie ai nostri solidi piani aziendali, al supporto dei nostri partner industriali e ai nostri continui investimenti nelle persone, nella tecnologia e nei prodotti e servizi. Per i prossimi mesi rimaniamo concentrati sul ripristino delle nostre operazioni ai livelli pre-pandemici e sul reclutamento delle competenze giuste per le nostre esigenze attuali e future. Prevediamo che la domanda dei clienti nelle nostre divisioni aziendali rimarrà forte nel secondo semestre 2022-23», ha aggiunto l’ad.

In effetti Emirates ha continuato a concentrarsi sul ripristino della sua rete globale di passeggeri e collegamenti attraverso il suo hub di Dubai, sul riavvio dei servizi e sull’aggiunta di voli per soddisfare la domanda dei clienti in tutti i mercati. A giugno è partita la rotta per Tel Aviv, una nuova destinazione. Ampliando le opzioni di connettività per i clienti, Emirates ha avviato accordi di codeshare e interline con 12 compagnie aeree nei primi sei mesi del 2022-23: Airlink, Aegean, Ita Airways, Air Baltic, Air Canada, Bamboo Airways, Batik Air, Finnair, Royal Air Maroc, Sky Express, Sun Country Airlines e United Airlines.

A conti fatti, Emirates ha trasportato 20 milioni di passeggeri tra il 1° aprile e il 30 settembre 2022, con un aumento del 228% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.