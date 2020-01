Pegasus Airlines espande il network di voli da Istanbul e Londra

Pegasus Airlines continua a espandere la sua rete di voli con l’aggiunta della quarta destinazione in Arabia Saudita, Medina. La rotta Istanbul Sabiha Gökçen-Medina è infatti operativa dallo scorso 12 gennaio, con 3 voli settimanali: il lunedì, giovedì e la domenica.

Inoltre, da novembre la compagnia aerea ha iniziato a operare tra Istanbul Sabiha Gökçen e Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, con due voli settimanali, di mercoledì e sabato.

Relativamente all’estate, Pegasus dal 29 marzo introdurrà voli, sempre dallo scalo turco, per Batumi, la sua seconda destinazione in Georgia, volando quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Il 9 giugno, poi, decolleranno i voli per Helsinki: quattro volte alla settimana il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Dall’Italia, Istanbul Sabiha Gökçen è raggiungibile da diversi aeroporti: da Roma Fiumicino con due voli giornalieri; da Milano Bergamo con 12 collegamenti settimanali; da Bologna con un volo giornaliero e da Venezia con quattro frequenze settimanali.

Pegasus, infine, lancerà anche due nuovi voli diretti: tra Londra Stansted e Ankara tre volte a settimana (il mercoledì, venerdì e domenica) e tra Londra Stansted e Antalya, due volte a settimana (il lunedì e il giovedì).