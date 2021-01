Patente vaccinale, la proposta di Ukraine Airlines al governo locale













Ukraine International Airlines (Uia) si è rivolta al ministero della Salute, rappresentato da Maksym Stepanov, con una proposta di revisione e approvazione delle nuove regole per l’ingresso in Ucraina di persone vaccinate con un certificato di vaccinazione Covid-19 fisico o elettronico.

Questo per contribuire a un graduale aumento del traffico passeggeri nel Paese, oltre ad avere un impatto positivo sulla campagna di vaccinazione in Ucraina.

Attualmente, si legge in una nota della compagnia aerea, la vaccinazione di massa della popolazione è stata avviata in tutto il mondo e ci si attende una costante tendenza al rialzo della copertura vaccinale quest’anno. A questo proposito, l’Oms, gli Stati membri dell’Ue e le organizzazioni del trasporto aereo internazionale stanno discutendo l’introduzione di un certificato di vaccinazione elettronico Covid-19 per facilitare l’attraversamento dei confini internazionali.

Considerando le specificità dei regimi di temperatura richiesti, il trasporto del vaccino per via aerea è il metodo di consegna più veloce e affidabile. Ecco perché, al fine di garantire la consegna sicura dei vaccini, Uia ha predisposto dei Boeing 737 e Boeing 767 per il trasporto cargo dei vaccini.