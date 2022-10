Passaporti e visti-lumaca: è allarme anche negli Usa

Problemi con la burocrazia di viaggio anche negli States, dove American Airlines annuncia un ottimo terzo trimestre 2022 fatto di oltre 3 miliardi e mezzo di incassi ma denuncia i «lunghi ritardi nell’ottenimento dei visti per i viaggiatori inbound che rallentano di molto la ripresa dei flussi internazionali», ha dichiarato il ceo della compagnia aerea Robert Isom.

Stando ai numeri di Cato Institute, a luglio le attese per ottenere i visti sono passate dai 17 giorni di media prima del 2020 a 247. La riduzione di questi tempi è chiaramente una priorità per la U.S. Travel Association.

Problema con i passaporti-lumaca anche in Italia, dove da tempo le associazioni di categoria delle agenzie di viaggi e dei tour operator (inclusa Fto) hanno avviato un dialogo con le forze politiche.

«Il ministero dell’Interno ha risposto per iscritto alle sollecitazioni e di questo non possiamo che ringraziare per la sensibilità dimostrata, ma non ci soddisfa – ha fatto sapere il presidente di Fto Franco Gattinoni – Il Viminale, infatti, nella risposta fa riferimento a un notevole incremento delle domande presentate, dipendente da svariati fattori, taluni anche di natura contingente, legati all’evoluzione della pandemia e alla ripresa dei flussi turistici. In più il ministero segnala l’organizzazione, in diverse realtà territoriali, di open day straordinari per smaltire le richieste e assicura interventi volti al superamento delle criticità con specifiche indicazioni’ alle questure».

«Sarà, ma a fronte di una replica dell’Interno alquanto generica, rimane attivo il nostro monitoraggio sul tema attraverso agenzie di viaggi e tour operator: dagli ultimi dati raccolti risulta che per fissare un appuntamento servano almeno cinque mesi nel 35% dei casi e addirittura in due casi su tre siano necessari non meno di tre mesi. Peraltro, solamente in un caso su quattro si segnalano procedure speciali per far fronte all’emergenza, mentre la gestione dei passaporti sta impattando molto sul lavoro del 73% del nostro campione», ha spiegato il presidente Fto.