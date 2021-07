Pass sanitari, Amadeus integra la soluzione digitale di Ibm













Amadeus e Ibm hanno annunciato una paertnership per semplificare il controllo e la convalida della documentazione sanitaria Covid-19 dei viaggiatori del trasporto aereo: un pass sanitario digitale, in sintesi, che semplifica la fase di check in e il lavoro della compagnie aeree. Ibm Digital Health Pass, quindi, è ora integrato in Traveler ID for Safe Travel, la soluzione digitale Amadeus per la verifica dello stato di salute.

In questo modo le compagnie aeree possono integrare l’uso delle credenziali sanitarie digitali Covid-19 nel sistema di prenotazione già esistente, permettendo ai passeggeri di scannerizzare o caricare la documentazione necessaria per attestare le condizioni di salute.

Quando i passeggeri effettuano il check in online, Traveler ID for Safe Travel controlla i requisiti necessari per quel determinato viaggio nel rispetto dei vincoli del Paese di destinazione. Questo poi richiede ai passeggeri l’opzione di generare delle credenziali digitali Covid-19 sicure tramite scansione dei documenti cartacei o caricando una versione digitale dal cellulare o dal desktop.

Queste credenziali sanitarie digitali sono poi controllate tramite Ibm Digital Health Pass, che utilizza una combinazione di tecnologie di criptografia e di blockchain per l’autenticazione attraverso un complesso sistema globale di laboratori, centri di vaccinazione e strutture sanitarie. Le compagnie aeree ottengono un semplice status che conferma che il passeggero è pronto a volare. Questo approccio sicuro garantisce la protezione della privacy del passeggero, poiché viene confermata solo la conformità ai requisiti di ingresso al confine; nessuna informazione sanitaria personale viene memorizzata o tracciata dalla compagnia aerea o da Ibm.

«Mentre i Paesi in tutto il mondo stanno lentamente riaprendo le frontiere per riaccogliere i turisti, i criteri di ingresso alla frontiera variano notevolmente da Paese a Paese. La necessità di controllare la documentazione sanitaria Covid-19 sta causando ritardi significativi durante il viaggio sia per le compagnie aeree e gli altri fornitori di viaggi, sia per il viaggiatore – afferma Greg Land, travel and transportation industry lead di Ibm – L’integrazione di Ibm Digital Health Pass in Amadeus’ Traveler ID for Safe Travel è stato concepito per fornire ai vettori tecnologie open che possono essere integrate nelle soluzioni digitali esistenti. Questo può aiutare le compagnie aeree a soddisfare in modo sicuro i vincoli di entrata, offrendo al contempo al cliente un’esperienza fluida».

Per Christian Warneck, vp safe travel ecosystem di Amadeus, «l’integrazione con Ibm è una svolta per Amadeus Traveler ID for Safe Travel. La combinazione di Ibm Digital Health Pass con la nostra tecnologia permette la digitalizzazione e la lettura, la verifica e l’autenticazione dei documenti sanitari Covid-19. Questo evita macchinosi e lunghi controlli durante il viaggio, e aggiunge ulteriori rassicurazioni alle compagnie aeree e ai passeggeri. Grazie alla collaborazione con clienti e partner come Ibm, siamo in grado di fornire tutte le risorse di cui hanno bisogno gli attori del travel per garantire ancora una volta un viaggio sicuro ai passeggeri»

Traveler ID for Safe Travel è attualmente operativo con diverse compagnie aeree, e presto ne verranno annunciate altre. L’identità digitale Traveler ID e le sue caratteristiche di verifica sanitaria sono rilevanti anche per altri utenti, tra cui hotel e aeroporti.