Partnership Value China e Simple Booking: al via l’integrazione con WeChat

Qnt Simple Booking, software house del gruppo Zucchetti, e Value China, start up del gruppo Neosperience per la fornitura di servizi e prodotti digital nel mercato cinese e asiatico, hanno siglato una partnership cambiare il rapporto tra albergatori europei e viaggiatori cinesi.

L’accordo raggiunto tra le due realtà, infatti, costruisce una connessione tra le oltre 4mila strutture ricettive partner di Simple Booking e il turista cinese, attraverso l’integrazione dinamica del booking engine con WeChat, la piattaforma social e di messaggistica più utilizzata in Cina.

In questo modo, le strutture ricettive clienti del booking engine del Gruppo Zucchetti potranno vendere le proprie camere in modo diretto al viaggiatore cinese, raggiunto nel suo ecosistema digitale predominante.