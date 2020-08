Partnership Lego-Trenitalia, arriva il treno dedicato a Super Mario

In occasione dell’arrivo in Italia del tanto atteso Lego Super Mario, Lego Italia e Trenitalia hanno annunciato una partnership che le vedrà protagoniste nel corso dei prossimi mesi.

La collaborazione tra le due grandi aziende ha dato vita a un treno unico nel suo genere, in grado di unire l’innovazione dell’ultima avventura Lego a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia, il treno regionale a doppio piano Rock.

Il treno ufficiale Lego Super Mario si distingue per la livrea bianca popolata da una serie di personaggi tratti dal mondo Lego Super Mario: non solo l’idraulico baffuto, ma anche il fedele compagno di avventura Joshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba.

A poche ore dal lancio della nuova attesissima linea, Lego Super Mario arriva nella Capitale a bordo di un Rock, per coinvolgere nelle avventure di Mario tutte le persone che scelgono il treno regionale per i propri spostamenti.

La partnership tra Lego e Trenitalia è caratterizzata da tante iniziative soprattutto volte ad animare gli eventi che segneranno le tappe salienti della rivoluzione in atto nel trasporto regionale con tante sorprese e attività, tra cui un concorso a premi organizzato da Trenitalia in autunno per premiare i pendolari che scelgono il treno.

La presentazione della partnership rientra fra le azioni di Trenitalia per avvicinare sempre di più i treni regionali a pendolari, famiglie e giovani. In questa estate, ad esempio, sono a disposizione dei viaggiatori specifiche offerte come la promo Junior grazie alla quale fino al 27 settembre, su tutti i treni regionali i ragazzi fino a 15 anni accompagnati dalle proprie famiglie viaggiano gratis.

«Lego Super Mario è un progetto molto importante per noi: dopo 35 anni, abbiamo portato Mario dal digitale al reale e nuovi bambini possono adesso interagire con lui e con tanti diversi set per giocare in una modalità assolutamente nuova», ha dichiarato Paolo Lazzarin, ad di Lego Italia.

«La partnership con Lego – ha sottolineato Sabrina De Filippis, direttore divisione passeggeri regionale di Trenitalia – è un ulteriore tassello per rendere i treni regionali sempre più vicini alle persone che, per raggiungere i luoghi di lavoro o studio, viaggiano sui nostri convogli».

L’arrivo in stazione del treno regionale Rock dedicato a Super Mario è stato infine l’occasione perfetta per inaugurare il nuovo Lego Store di Roma Termini, il primo negozio in Europa a trovarsi in una stazione ferroviaria.

Lo store, nei suoi poco più di 70 mq, ospiterà tutte le novità del meraviglioso mondo Lego, permettendo a viaggiatori grandi e piccoli di non perdersi nemmeno un nuovo mattoncino. Qui, sono esposti in anteprima da oggi i set della linea Lego Super Mario, a partire dall’imperdibile Avventure di Mario – Starter Pack, e il Lego Nintendo Entertainment System Building Kit, il nuovo incredibile gioco pensato per i fan adulti.