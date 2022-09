Partnership Flixbus-Tier per la mobilità integrata e green

Mobilità integrata e sempre più green nell’offerta Flixbus che ha siglato un accordo con Tier, tra i principali player internazionali per la fornitura di servizi di monopattini e e-bike in città. La partnership è stata annunciata a pochi giorni dall’avvio della European Mobility Week (dal 16 al 22 settembre), iniziativa che mira a promuovere il cambiamento verso nuovi modelli di mobilità.

L’intesa mira infatti a favorire i viaggi intermodali in tutta Italia, con l’obiettivo di migliorare i servizi di trasporto ai cittadini, favorendo l’ottimizzazione e la sostenibilità degli spostamenti sul territorio nazionale.

Grazie alla collaborazione tra i due leader della mobilità, gli utenti potranno unire i vantaggi dei viaggi con FlixBus al servizio di monopattini ed e-bikes in sharing di Tier per raggiungere la propria destinazione finale velocemente limitando l’impatto sull’ambiente.

I mezzi elettrici offerti in sharing rappresentano già una valida alternativa per muoversi all’interno delle città in maniera rapida con minore emissione di CO 2 , mentre gli autobus FlixBus, estremamente efficienti in termini di consumo di carburante e caratterizzati da emissioni ridotte di gas serra, si offrono come una delle opzioni più ecocompatibili per i viaggi sulla lunga distanza. La collaborazione andrà dunque a semplificare ulteriormente gli spostamenti, rendendo la mobilità sempre più integrata, multimodale e green.

Il servizio consentirà a chi arriva in bus di raggiungere facilmente la propria destinazione, contribuendo a decongestionare le città dai mezzi privati e, a coloro che partono, di raggiungere la stazione degli autobus per viaggiare con FlixBus senza impattare sul traffico cittadino, utilizzando i mezzi elettrici di Tier.

Il meccanismo per fruire dei vantaggi di questa partnership è semplice: a tutti i passeggeri di FlixBus, che non siano già clienti Tier, basterà registrarsi sull’app e inserire il codice promozionale “TIERXFLIXBUS” per avere uno sconto sulle prime tre corse con i mezzi in sharing di Tier. L’offerta per tutti gli utenti Tier che desiderano viaggiare con gli autobus FlixBus, invece, consiste in una riduzione sul prezzo del biglietto acquistato entro e non oltre il 18/12/2022.

«Siamo il primo operatore di micromobilità in Italia ad aver avviato una collaborazione con FlixBus – dichiara Saverio Galardi, general manager Italia di Tier – e questo ci consente di offrire ai nostri utenti un sistema di trasporto integrato in grado di rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice e pratica. Ora possiamo puntare a garantire un servizio eccellente per la percorrenza del primo e ultimo miglio per ridurre l’impatto sull’ambiente».

Anche per Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia, questa partnership è cruciale per il futuro della mobilità: «Da sempre siamo in prima linea per incentivare l’affermazione di un modello di mobilità intermodale, fondato sull’uso combinato di più mezzi collettivi e sempre più slegato da quello privato, con l’obiettivo di ridurre gradualmente il traffico su strada nella direzione di forme di viaggio più sostenibili, oltre che capillari e alla portata di tutte le tasche. Con questa collaborazione, vogliamo offrire al maggior numero possibile di persone una soluzione combinata di mobilità efficiente per muoversi tra le città e all’interno delle città stesse, anche con l’auspicio di contribuire a valorizzare sul piano turistico le destinazioni collegate in Italia, incentivandone la riscoperta in chiave green».