Partecipa al quiz per diventare Turespaña Expert

Rush finale per il corso Block Notes Digitale per diventare Turespaña Expert. È online dalle ore 12 di oggi il quiz finale (CLICCA QUI) per ottenere l’attestato di esperto della destinazione e concorrere a un fam trip nel Paese.

I tre agenti di viaggi che risponderanno in maniera corretta e più veloce alle domande avranno la possibilità di partire nel 2023 alla scoperta di Andalusia, Baleari o Canarie. Tutti coloro, invece, che risponderanno correttamente al 100% dei quesiti, otterranno il certificato di Turespaña Expert da esporre in adv o eventualmente condividere sulle proprie pagine web e social.

Per ripassare il programma, è possibile scaricare e consultare qui l’intero corso di formazione prima di partecipare al quiz.

Questo l’elenco dei cinque moduli che compongono il corso: Cinque motivi per un viaggio in Spagna; Il meglio della Spagna in sette esperienze; Alla scoperta delle Canarie più autentiche; Guida all’Andalusia dei cinque sensi; Ibiza e Formentera, due gioielli del Mediterraneo.

Questo programma Block Notes Digital per formare gli agenti di viaggi è promosso dall’Ente Spagnolo del Turismo in Italia, dalle regioni di Andalusia, Baleari e Canarie e dalla compagnia aerea Vueling in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine.