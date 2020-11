Partecipa al quiz e diventa Friuli Venezia Giulia Expert

È arrivato il momento di mettersi alla prova e partecipare al quiz per diventare Friuli Venezia Giulia Expert. A partire dalle ore 12 di venerdì 27 novembre, sarà attivo il link per accedere al questionario online dedicato agli agenti di viaggi, fase finale del percorso di formazione sulla destinazione Friuli Venezia Giulia.

I primi tre agenti che risponderanno correttamente e più velocemente alle domande otterranno un dono natalizio e un fam trip nella Regione. A tutti gli altri che termineranno positivamente il percorso sarà rilasciato un attestato da esporre in agenzia.

Per prepararsi al meglio, è possibile scaricare e consultare tutto il programma Block Notes Digital per diventare Friuli Venezia Giulia Expert: un unico link per approfondire le lezioni pubblicate nelle scorse settimane da L’Agenzia di Viaggi Magazine, in collaborazione con PromoTurismoFVG, con l’obiettivo di offrire alle adv nozioni utili e aggiuntive sulla destinazione.

La prima lezione è dedicata all’enogastronomia, un viaggio alla scoperta dei sapori della Regione: terra di confini, monti, colline, laghi e mare che unisce il piacere della buona tavola e del buon bere a una storia millenaria ricca di tradizioni.

La seconda lezione approfondisce la “montagna d’inverno“. Dalle Dolomiti Friulane alle Alpi e Prealpi Giulie, passando dalle Alpi Carniche, si può scegliere di sciare oltre i confini nazionali, tuffarsi in un mondo di attrazioni sulla neve, passeggiare immersi in una foresta millenaria o scoprire il fascino dei borghi alpini e, infine, rilassarsi nelle calde acque dei centri termali.

La terza lezione ha come focus le città d’arte e i borghi. Nello specifico, ci si immerge nei capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia, che vanno a comporre un itinerario all’insegna dell’arte da scoprire in ogni stagione. Si parte da Pordenone, la città dipinta.

La quarta lezione segue il trend del momento: il turismo outdoor. Il Friuli Venezia Giulia è una terra tutta da scoprire anche a piedi. Tantissimi percorsi di trekking e in bici si snodano lungo l’arco alpino e l’altopiano carsico, attraverso un paesaggio che dalle montagne della Carnia fino al mare di Trieste regala panorami mozzafiato.

La quinta e ultima lezione si sposta lungo la costa. Con 130 chilometri di lunghe spiagge che si alternano a paesaggi lagunari e piccole baie incastonate nella roccia, la regione gode di un’offerta estremamente varia per una vacanza sul Mar Adriatico.