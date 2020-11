Parte Wizz Ride, piattaforma per taxi e transfer di Wizz Air

Wizz Air ha lanciato Wizz Ride, una nuova piattaforma di prenotazione di taxi e trasferimenti privati ​​integrata nella sua app mobile. La piattaforma è stata creata in collaborazione con CarTrawler, il principale fornitore b2b di soluzioni di autonoleggio e mobilità.

Utilizzando il primo kit di sviluppo software per la mobilità a terra di CarTrawler, Wizz Ride consente ai suoi utenti di creare un viaggio senza interruzioni, indipendentemente dal fatto che il viaggio sia su richiesta o prenotato in anticipo. Collegando tra loro le opzioni di trasporto, la piattaforma semplifica i viaggi, in quanto fornisce uno sportello unico per le esigenze dei passeggeri, dal momento in cui escono di casa fino all’arrivo alla destinazione dei loro sogni.

«Mentre ci sforziamo di fornire un viaggio senza stress per il cliente, cerchiamo sempre di introdurre nuovi servizi che offrano un’ottima esperienza del cliente in tutte le fasi del viaggio. Il prodotto Wizz Ride fornisce convenienti servizi di mobilità a terra sia per le richieste di prenotazione anticipata che su richiesta che consentono ai nostri clienti di risparmiare tempo e denaro», ha detto George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air.