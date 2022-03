Parte “Ricomincio da te”, roadshow unico per sei t.o.













Un pool di tour operator fa squadra e lancia un’iniziativa commerciale di gruppo: si tratta del roadshow “Ricomincio da te” che, dal 30 marzo, vedrà Go World, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Msc Crociere, Nicolaus e Ota Viaggi incontrare insieme le agenzie del nord Italia.

“Sono stati due anni duri, straordinariamente complessi ma anche momento di riflessione. Per chi ha saputo sfruttarli, sono stati anche fucina di novità, un’occasione d’oro per gettare le fondamenta per nuove collaborazioni e progetti stimolanti”, è la premessa affidata a una nota congiunta.

“Durante la pandemia – si legge ancora – il dialogo costante tra colleghi del settore ha dato vita a nuove sinergie professionali, prima inaspettate, e ha contribuito alla creazione di uno spirito di collaborazione tra operatori che condividono gli stessi valori, nonché lo stesso canale di distribuzione”.

Il calendario delle prime tappe del roadshow “Ricomincio da te” è il seguente:

30 marzo Grassobbio (Bergamo) | Winter Garden Hotel

31 marzo Monza | As Hotel Limbiate Fiera

1 aprile Torino | Ac Hotel Torino

6 aprile Bologna | Nh Bologna De La Gare

7 aprile Padova | Four Points By Sheraton

8 aprile Verona | Leon D’oro

I sei operatori prevedono di proseguire, poi, il tour nel centro e sud Italia.