Parte il super bonus di Futura Vacanze

Riattivata la promozione Bonus Vacanze di Futura Vacanze, che offre ulteriori sconti su una selezione di Futura Club e Futura Style, in differenti regioni italiane.

Il Super Bonus Vacanze – valido per prenotazioni dal 2 luglio – prevede sconti che possono arrivare fino a 500 euro a camera e verranno applicati sulle prenotazioni in formula di solo soggiorno o con nave/aero inclusi con partenza nei mesi di luglio, agosto e settembre.

La rosa delle strutture incluse nella promozione è consultabile sul sito dell’operatore nella sezione locandine, suddivisa per mesi e regioni, per permettere alle agenzie di viaggi e ai clienti di individuarle con facilità, mettendo a fuoco prezzi e vantaggi.

«Nel momento in cui c’è ancora molta incertezza sull’applicabilità dei bonus governativi, lanciamo questa iniziativa che dà una leva di vendita forte alle agenzie – spiega Belinda Coccia, direttore vendite Futura Vacanze – Il nostro impegno è massimo per sostenere tutta la filiera e dare un segnale al mercato. Le persone hanno voglia di partire, e per questo abbiamo pensato di incentivarle ulteriormente stimolando le vendite dell’intera stagione estiva».