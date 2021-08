Parte GenovaLink, collegamento treno+bus per l’aeroporto













Al via Genova Airlink, il nuovo collegamento diretto con autobus tra la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo. Il servizio Airlink è un progetto sviluppato da Trenitalia Regionale, già applicato con successo in molte città italiane, attivato ora anche a Genova grazie alla sinergia tra Amt, Trenitalia e Aeroporto di Genova finalizzata a offrire ai cittadini soluzioni efficaci di mobilità integrata.

Il Genova Airlink si acquista in combinazione con i biglietti di Trenitalia rendendo così ancora più veloce l’interscambio tra aereo, treno e bus a vantaggio di turisti e cittadini liguri.

In questo modo il viaggiatore proveniente da qualsiasi località fuori Genova potrà acquistare il suo biglietto scegliendo direttamente la destinazione “Genova Aeroporto Cristoforo Colombo”, in un’unica operazione su tutti i canali d’acquisto Trenitalia, includendo il viaggio in treno e il collegamento Genova Airlink con arrivo all’ingresso del Terminal. Stessa modalità per le persone in arrivo al Cristoforo Colombo per raggiungere in treno la destinazione finale coi i collegamenti Trenitalia per i viaggi dall’aeroporto alla destinazione finale da raggiungere in treno.

Il biglietto “Treno+Airlink” si potrà acquistare sui diversi canali di Trenitalia: online su app e sito, in stazione servendosi delle emettitrici self service o presso le biglietterie Trenitalia, oppure presso le agenzie di viaggi abilitate, i punti vendita LisPaga di Lottomatica e SisalPay,

È possibile usufruire del servizio Genova Airlink anche da Genova, utilizzando il biglietto singolo Amt da 1,50 euro, valido su tutta la rete Amt per 100 minuti, oltre all’abbonamento, il biglietto integrato Amt/Trenitalia o i biglietti turistici.

Il servizio, che sostituisce l’attuale Flybus, collega in 5 minuti la fermata AMT di via Cibrario, posta all’altezza della passerella pedonale ferroviaria e il Terminal arrivi dell’aeroporto Cristoforo Colombo. Airlink sarà in servizio tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 22.00 (ultima corsa da aeroporto) con una frequenza di 15 minuti.