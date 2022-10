“Parole in Viaggio”, riprendono gli incontri Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi

Sono ricominciati gli appuntamenti “Parole in Viaggio” organizzati da Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi: da Palazzo Castiglioni a Milano una serie di esperti hanno dialogato con Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia, e hanno esplorato, con i viaggiatori presenti in sala e in streaming, la Giordania, in un viaggio virtuale in compagnia di Marco Biazzetti (Jordan Tourism Board), Francesca Biassoni (Royal Jordanian), Fabio Bourbon (archeologo ed esperto Kel 12), Francesca Anghileri (esperta Kel 12), Giacomo Iachia (product manager ed esperto Kel 12).

Gli appuntamenti con “Parole in Viaggio” proseguiranno nel corso delle prossime settimane. Il prossimo evento in programma sarà giovedì 20 ottobre. Protagonista dell’incontro, che si potrà seguire sia dal vivo, sempre a Palazzo Castiglioni a Milano, che online, sarà la destinazione Antartide, il continente bianco.

Per partecipare dal vivo, al Palazzo Castiglioni di Milano, questi i riferimenti: telefono 02 2818111 – mail [email protected]