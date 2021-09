Parola d’ordine wellness: il viaggio post Covid secondo Amex













È il wellness uno dei top travel trend in tempi di pandemia. A confermarlo è una survey American Express, che indica come il 76% dei consumatori preferisce spendere in viaggi legati al benessere, mentre il 68% intenderebbe pianificarli con focus specifico sul benessere mentale.

Condotto a metà settembre, il sondaggio di American Express – Amex Trendex – ha anche fatto emergere che il 60% degli intervistati sta attualmente sognando di pianificare un viaggio incentrato tutto sul benessere, con il 41% che esprime invece interesse a prenotare un hotel con attività di wellness e il 38% che per una prossima partenza all’insegna del benessere vuole visitare un resort.

E ancora, il 55% dei viaggiatori si dice disposto a effettuare pagamenti extra per attività wellness. Poco più della metà degli intervistati – si legge su Travel Weekly – ha riferito che sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo per un hotel con un programma di esercizi in camera, ad esempio.

In generale, il 73% del campione ha dichiarato di aspettarsi di spendere di più per i viaggi nei prossimi 12 mesi rispetto allo scorso anno.

Amex Trendex ha intervistato un totale di 2mila viaggiatori Usa e mille in Giappone, Australia, Messico, Uk, Canada e India.