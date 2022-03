Parola d’ordine sostenibilità nell’estate delle dimore Relais & Châteaux













Creare e trasmettere valore agli ospiti, al territorio e alla comunità è la missione che Relais & Châteaux abbraccia dalle sue origini, sancita nel 2014 dalla firma unanime all’Unesco di un Manifesto che riassume questo impegno comune in venti azioni concrete.

Una promessa più che mai attuale all’esordio della stagione estiva 2022, che nelle dimore Relais & Châteaux italiane si annuncia all’insegna di una rinnovata dichiarazione d’amore per le tradizioni, i prodotti e i produttori della nostra Penisola.

Sono 49 le dimore in Italia che presentano sulla porta il fleur de lis che dichiara l’orgoglio di appartenere all’associazione: 11 ristoranti e 38 boutique hotel e resort di charme dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Una mappa dell’eccellenza che quest’anno si arricchisce di nuovi orti e progetti legati alla sostenibilità territoriale e sociale e due nuove Stelle Verdi Michelin (al Mater Terrae del Relais & Châteaux Hotel Raphael, l’unico ristorante vegetariano della collezione italiana e al Relais & Châteaux Terra – The Magic Place).

Sul fronte dell’hospitality non mancano nuove suite e nuovi spazi all’insegna dell’edilizia sostenibile e del rispetto dell’identità architettonica e paesaggistica del luogo ma anche di nuovi itinerari di viaggio – come la Route du Bonheur tra l’Italia, la Slovenia e l’Istria – e l’esplorazione, in chiave sostenibile, di settori di tendenza come la mixology.

Entro la fine di maggio tutte le dimore italiane avranno riaperto le proprie porte dando il via ufficiale alla stagione che segna il ritorno della grande ospitalità: tutte le novità e le anticipazioni della stagione sono contenute nella Guida 2022, disponibile nei ristoranti e negli hotel.