Parchi acquatici, l'11 giugno riapre Padovaland













Riapre l’11 giugno Padovaland, lo storico parco acquatico alle porte di Padova fondato da Enrico Pozzi e ora gestito dal figlio, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 per tutta l’estate.

All’interno del parco vi sono cinque grandi strutture scivolanti per adulti, un toboga (“serpentone” bianco dotato di corsie che partono da varie altezze per accontentare anche i più piccoli) per un totale di 20 scivoli a disposizione dei clienti. Tra questi anche il noto kamikaze.

A seguire anche altre attrazioni, come i gommoni, la piscina con onde artificiali e gli idromassaggi, per un momento di relax.

Particolarmente apprezzata anche la zona acquatica per i bimbi più piccoli. Una piscina dedicata che parte da zero e arriva sino a 70cm di profondità, attrezzata con un castello con arrampicate e tre scivoletti, un fungo con acqua dall’alto con tre scivoli, la mini pista blanda e il mini toboga. Un’area dove gli adulti possono seguire i propri figli nel loro divertimento e in massima sicurezza.

Un’altra novità sono gli ombrelloni. Eliminata la copertura in tela, sono stati tutti realizzati con ombrello in paglia, per una sensazione di freschezza e maggior naturalità. Fino alla “dog area” utilizzabile su prenotazione.