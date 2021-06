Panchine, fiori e un’area kids: Volotea rifà il look al Museo Archeologico di Napoli













Panchine accoglienti, nuove fioriere, colonnine di ricarica per e-bike e un corner dedicato ai più piccoli. Ѐ il nuovo volto del Mann, il Museo Archeologico di Napoli, che nei prossimi mesi vedrà riqualificata l’area che affaccia su piazza Cavour.

Grazie alla sponsorship di Volotea, compagnia area low cost che collega città italiane e capitali europee, il museo avrà finalmente un nuovo punto di accoglienza, realizzato in un’ottica green, per visitatori e cittadini. Non solo. Subito dopo l’atrio, verrà creato anche un corner kids dove le famiglie potranno accedere senza biglietto. Il vettore riconferma, dunque, il suo impegno nel sostenere il tessuto economico regionale e della città, dove ha inaugurato nel 2020 una delle sue basi operative, sponsorizzando un progetto di rigenerazione innovativo, green e socialmente inclusivo in un’ottica di integrazione tra la città e il suo ricchissimo patrimonio artistico.

«Siamo onorati ed entusiasti di poter finanziare un progetto così importante, che avvicinerà ulteriormente uno dei più antichi e prestigiosi musei archeologici in Italia al suo pubblico- spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Rigenerando alcune aree comuni del Mann, vogliamo ringraziare tutti i passeggeri campani che hanno scelto, e continuano a scegliere, i nostri voli, regalando loro uno spazio fruibile da tutti. Nei piani di sviluppo di Volotea, è fondamentale rafforzare gli investimenti a livello locale, offrendo al contempo un ventaglio di collegamenti sempre più ampio da e per Napoli. Siamo certi che la collaborazione con il Museo diventerà un volano capace di guidare la ripresa del turismo incoming, potenziando ulteriormente il polo attrattivo di Napoli, sede di uno dei patrimoni artistici più importanti al mondo».

«In un momento di ripresa per il turismo, che vede il ritorno dei visitatori italiani e stranieri, l’annuncio di questa prestigiosa partnership porta con sé un messaggio di grande ottimismo per tutto il nostro quartiere della cultura– aggiunge il direttore del Museo, Paolo Giulierini – Napoli Capodichino è stato nel 2017 il primo aeroporto archeologico allestito con capolavori del Mann e che con Gesac abbiamo diffuso nello scalo video d’autore e mostre, nell’ambito del nostro progetto universitario Obvia di disseminazione dell’arte. Grazie a Volotea, siamo certi che insieme faremo un bellissimo viaggio».

Volotea, attenta a promuovere, tutelare e valorizzare le bellezze artistiche delle città italiane, non è nuova a questo tipo di iniziative: in passato, infatti, si è fatta carico del restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale a Venezia, in Liguria ha riportato all’antico splendore l’altare dogale, dove è custodita la statua de “La Madonna Regina di Genova”, mentre a Palermo la compagnia ha sostenuto il restauro dello storico sipario del Teatro Massimo. Poche settimane fa, infine, Volotea ha lanciato #Volotea4Veneto, un’iniziativa nata per sostenere la cultura e l’arte del territorio.