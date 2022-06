Palmucci lascia Enit

e passa al ministero del Turismo













Il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, è stato nominato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia come “consigliere del ministro” a conclusione del suo mandato presso l’Agenzia di via Marghera. La carica di Palmucci era prossima alla scadenza (settembre 2022), dopo aver ricoperto il ruolo di presidente dalla sua nomina nel gennaio del 2019.

«Voglio ringraziare Giorgio Palmucci – ha osservato Massimo Garavaglia – per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, nonostante la difficile e complessa situazione sia in Italia sia all’estero, soprattutto per il turismo. Proprio per questo penso sia fondamentale che la sua esperienza di successo resti a disposizione mia e del movimento turistico in Italia, dalla promozione all’accoglienza».

Giorgio Palmucci ha una lunga esperienza nel settore turistico: nel 2004 è direttore generale Italia e Paesi dell’Est Club Med con la responsabilità della commercializzazione in Italia dei resorts Club Med nel mondo ed entra nel comitato di direzione generale Europa. Nel 2010, poi, viene incaricato come amministratore delegato e direttore generale di Hotelturist spa, catena alberghiera operante sotto il marchio Th Resorts. Nel 2018 lascia l’incarico restando nel cda della capogruppo Hotelturist S.p.a. quale executive vice president con delega allo sviluppo ed ai rapporti con le proprietà delle strutture e quale presidente non esecutivo o consigliere di amministrazione di alcune società del gruppo stesso. Dal punto di vista associativo, Palmucci nel 2012 è stato eletto sia presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Aica) sia vice presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo di Confindustria (diventandone presidente nel 2016). Sempre nel 2016 alla nascita del Convention Bureau Nazionale Palmucci entra nel consiglio direttivo.

«Sono grato per l’opportunità e la possibilità che ho avuto di lavorare al fianco di professionisti esperti – ha commentato Giorgio Palmucci – Sono sicuro che il mio successore designato dal ministro porterà avanti nel modo migliore i progetti e i valori dell’Ente insieme all’amministratore delegato Roberta Garibaldi, al consigliere Sandro Pappalardo e a tutta la straordinaria squadra dell’Agenzia. Questo nuovo incarico, che mi onora e appassiona, mi vedrà come sempre al servizio del Paese delle sue meravigliose bellezze».