Palmiro Noschese racconta in un libro “I segreti dell’ospitalità”













Come intraprendere la carriera lavorativa nel mondo del turismo puntando al successo: lo spiega Palmiro Noschese, manager noto nell’hospitality internazionale, nel libro “I segreti dell’ospitalità”, recente pubblicazione in distribuzione per i tipi di Edizioni Zerotre. Il libro è stato presentato dall’autore a Roma, al St Regis Hotel, in occasione della registrazione del programma Talking Suite di Mhr, e ha visto anche la partecipazione del presidente Enit Giorgio Palmucci.

Ne “I segreti dell’ospitalità”, il manager racconta la sua storia per testimoniare il proprio percorso professionale. Nella seconda parte il libro si propone come un manuale per l’hôtellerie che accompagna l’aspirante manager in un percorso formativo e di informazione sugli aspetti nuovi e antichi della professione. Una lezione autobiografica che spazia dal marketing alle vendite, dalla gestione dello stress alla costruzione di un gruppo di lavoro. E ancora, leadership, planning, situazioni critiche e soluzioni innovative. . I proventi dei profitti di “I Segreti dell’Ospitalità” saranno destinati all’Aipd per la costituzione di una borsa di studio per ragazzi Down che desiderano accedere a posizioni lavorative nel mondo dell’ospitalità.