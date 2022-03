Palladium dà il via all’estate con il maxi all inclusive in Sicilia













Palladium Hotel Group inaugura la stagione estiva in Sicilia, Ibiza, Minorca e Costa del Sol. «Quest’anno anticiperemo l’apertura rispetto al 2019, con l’obiettivo di stimolare di nuovo l’entusiasmo per i viaggi. Abbiamo riscontrato un grande interesse verso le isole e il nostro obiettivo è quello di inaugurare una lunga stagione di aperture di hotel», ha dichiarato il ceo Jesús Sobrino.

Le due proprietà siciliane, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa apriranno rispettivamente il 1° aprile e il 6 maggio, accogliendo gli ospiti in questo splendido resort di 10 ettari composto da due strutture con 469 camere: ad oggi si tratta dell’unico polo a 5 stelle con formula all inclusive in Sicilia

Le altre strutture apriranno già da marzo, con il Palladium Hotel Costa del Sol il 18. A seguire, Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, Palladium Hotel Don Carlos e Palladium Hotel Palmyra, il 1° aprile, mentre Grand Palladium White Island Resort & Spa, Hard Rock Hotel Ibiza e Agroturismo Sa Talaia apriranno l’8 aprile. Bless Hotel Ibiza inaugurerà la stagione il 13 aprile e Palladium Hotel Cala Llonga il 14. Il 29 aprile sarà la volta di Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, insieme a Palladium Hotel Menorca, sempre alle Baleari.

Una delle grandi novità di Palladium Hotel Group per l’estate del 2022 sarà l’apertura di Trs Ibiza Hotel, prevista per metà maggio. Jesús Sobrino, ha spiegato che «abbiamo grandi aspettative per questa apertura, uno dei progetti più ambiziosi dell’anno e uno dei più emozionanti perché si tratta di esportare per la prima volta dall’America in Europa il nostro brand di lusso di riferimento».